الحكومة: تخفيض نفقات التصوير السينمائى العالمى بمواقع مصرية وتيسير الإجراءات

كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الذي حظيت بثقة مجلس النواب، في برنامجها الذي يمتد لمده 3 سنوات (2024/2026) تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، لاسيما وما تذخر به مصر من الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة، وفي مقدمة ذلك تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية وتخفيض نفقاته.

وأكدت الحكومة في برنامجها، العمل خلال الفترة القادمة علي تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي والديني في مصر، بالإضافة إلي تعزيز إسهام دور التشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة.

وتشير الحكومة، إلي العمل علي تيسير إتاحة الخدمات الثقافية والفنية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، والعمل علي تأسيس المزيد من مراكز وصور الثقافية المتكاملة، ومواصلة إنشاء المسارح الحديثة، وبناء المزيد من المكتبات العامة في المحافظات والمناطق النائية مع تحديث محتوياتها لتشمل أحدث الإصدارات في مختلف المجالات.