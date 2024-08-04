اليوم السابع
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البورصة تغلق على تراجع حاد.. ورأسمالها يخسر 53 مليار جنيه

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:22 م
البورصة تغلق على تراجع حاد.. ورأسمالها يخسر 53 مليار جنيه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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اغلقت مؤشرات البورصة اليوم الأحد بداية الأسبوع على تراجع حاد ليخسر رأس المال السوقي حوالى 53 مليار جنيه ليصل إلى 1.946 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.006 تريليون جنيه إغلاق الخميس.

وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.92% ليغلق عند مستوى 29359 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.91% ليغلق  عند مستوى 12325 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.33% ليصل عند مستوى 34696  نقطة، كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.73% ليغلق عند  مستوى 6492 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100متساوي الأوزان"، بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 9719 نقطة.

 

 







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