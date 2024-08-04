الانتهاء من إنشاء 6 عمارات سكنية بمجلس قروى حانوت ضمن حياة كريمة بالغربية

الغربية - محمد طارق

حلم كبير كان يراود الآلاف من أهالى قرى الريف المصري، فى تحقيق أحلامهم وإنشاء المشروعات الخدمية، والذين ظلوا مهمشين ومحرومين منها على مدار سنوات طويلة، إلا أن جاءت مبادرة حياة كريمة ، وقامت بتنفيذ كافة المشروعات العامة والخدمية وإدخال كافة المرافق، لتصبح تلك القرى مدن صغيرة تتمتع بكافة الخدمات.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، الانتهاء من إنشاء وتشطيب 6 عمارات سكنية بقرية كفر سنباط التابعة لمجلس قروي حانوت، وذلك ضمن مشروعات المبادرة التى تتم داخل 54 قرية 88 تابعا لها، كمرحلة أولى داخل المحافظة، والتى تم اختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطى 4 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، قال هيثم متولي أحد شباب المجلس القروي لـ "اليوم السابع"، إنه لا توجد مساحات مباني في السنوات الأخيرة داخل القرية، الأمر الذي جعل العديد من الشباب الإتجاه إلي المدن والتي تبعد عن القرية حوالي 10 كيلو متر لتأجير الوحدات السكنية لاتمام زواجهم، حيث أن القرية بها مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والتي تستخدم ف إنتاج العديد من الزراعات الهامة.

وأضاف: فوجئنا بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، والتي بالفعل وفرت الحياة الكريمة في كافة القطاعات العامة والخدمية، حيث تم إنشاء عمارات سكنية للشباب داخل القري علي أعلي مستوي تكفي شباب القري المقبل علي الزواج، فضلاً عن إقامة العديد من المشروعات الخدمية الأخري.

ومن جانبه، أوضح محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية فى محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة فى الريف.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.



العمارات السكنية



الوحدات من الداخل



تشطيب الوحدات