استعدادات مكثفة بجامعة دمنهور لاستقبال طلاب تنسيق الجامعات

البحيرة -ناصر جودة

أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، جاهزية الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبيتها العلمية والأدبية وطلاب الدبلومات الفنية بمراحل التنسيق المختلفة للتقديم لإبداء رغباتهم للالتحاق بالكليات، مضيفا أنه تم تجهيز4 معامل مركزية للتنسيق الالكتروني بكليات العلوم، الطب البيطري، التربية والتجارة، كما يتواجد بكل معمل 14موظف من العاملين بالجامعة لاستقبال الطلاب وكذا أولياء الأمور، وأيضا استقبال الطلاب من ذوي الهمم، وإتاحة فردين لمساعدة الطلاب من ذوي الهمم من الجنسين وإصطحابهم للوصول إلي معمل التنسيق.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، على متابعة جميع تجهيزات المعامل لاستقبال الطلاب خلال مراحل التنسيق، مشيرا إلى أن جميع المعامل مجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلى حديثة، بالإضافة إلى تواجد كوادر بشرية متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق لتسهيل مهمة تسجيل الرغبات إلكترونيًّا بشكل صحيح، واستقبال ومساعده الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم لاختيار الكلية طبقاً للمجموع ورغباتهم الشخصية والتوزيع الجغرافي.

يذكر أن جامعة دمنهور، تضم 12 كلية وهى كليات المجمع النظري بالأبعادية يضم التربية، التجارة، الزراعة، الآداب، الهندسة، التريية للطفولة المبكرة، والمجمع العلمي بدمنهور يضم كليات: العلوم، التمريض، الصيدلة، الطب البيطري ، ومجمع النوبارية يضم كليات: الحاسبات والمعلومات، التريية النوعية" .