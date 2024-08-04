ارتفاع حصيلة انفجار مقديشو إلى 37 قتيلا و212 مصابًا

أحمد علوى

قال وزير الصحة الصومالي علي حاجي في مؤتمر صحافي، إن ما لا يقل عن 37 مدنياً لقوا حتفهم، وأصيب 212 بينهم 11بحالة حرجة، في انفجار بمطعم على شاطئ شهير بالعاصمة مقديشو، في هجوم اتهمت الحكومة، حركة الشباب المتشددة، بالمسؤولية عنه.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح عدن، إن جندياً لقي مصرعه خلال الهجوم، بالإضافة إلى القتلى المدنيين في الهجوم الذي وقع في المطعم، مضيفاً: "أحد المهاجمين فجر نفسه، بينما قتلت قوات الأمن ثلاثة آخرين، وألقت السلطات القبض على أحد منفذي الهجوم حياً".

وذكر حسن فرح، أحد الناجين من الانفجار: "عندما كنت في المطعم، رأيت رجلاً ضخماً يركض، وخلال ثانية واحدة كان هناك شيء مثل البرق وانفجار ضخم.. وأحاط الدخان بنا داخل المطعم، وخارجه كان الكثير من الأشخاص على الأرض، بينما كان آخرون ينزفون ويبكون".