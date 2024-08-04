إقبال سياحى كبير فى معابد الكرنك وبين طريق الكباش بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وموجة الطقس الحارة التي تضرب جنوب الصعيد، تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأحد، حالة من الإقبال السياحى الكبيرة من الأفواج القادمة من حول العالم للإستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين جدران وأعمدة معابد الكرنك أكبر دور عبادة في العالم.

وفى هذا الصدد يقول صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك، إنه تشهد منطقة الكرنك حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج القادمة من حول العالم للإستمتاع بالحضارة المصرية القديمة خلال فترة النهار بالمعابد، فيعتبر الكرنك من أبرز الأماكن التي يزورها السياح في الأقصر صباحاً وهو دار العبادة الأكبر فى تاريخ البشرية وهو الذي بنى على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وتمت تسميته بـ"معابد الكرنك" لكونه يضم 11 معبداً داخله وليس معبد واحد كما يشاع.

ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، إن معابد الكرنك كان إسمه فى الحضارة المصرية القديمة، معابد (آمون رع سيجم نحت) حيث تم تشييده ليكون دار لعبادة ثالوث طيبة المقدس، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، كما يزور السياح بعد الكرنك معبد الأقصر على كورنيش النيل، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك فى "1390-2353 ق.م".

كما يستمتع السائحون فى البر الشرقى أيضاً داخل أهم معبد على كورنيش النيل وهو معبد الأقصر، ومدخله من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وداخل المعبد توجد مسلة بناها رمسيس الثانى لتصوير إنجازاته الحربية وانتصاره على الأعداء فيها، وهى عبارة عن البرج الأول بارتفاع 24 مترًا (79 قدمًا)، بناه رمسيس الثانى وزين البرج بمشاهد انتصارات رمسيس العسكرية فى (معركة قادش)، كما سجلت انتصارات الفراعنة فى وقت لاحق، وانتصارات الأسرة 25 (السلالة النوبية).



استمتاع السياح بالشمسيات بزيارة معابد الأقصر



إقبال سياحى كبير بين الكباش على معابد الأقصر



جانب من الإقبال الكبير للسياح على معابد الكرنك