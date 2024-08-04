إطلاق "بودكاست مكتبة الإسكندرية" واستضافة أهم الرموز المصرية في شتى المجالات

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت مكتبة الإسكندرية، حرصها الدائم على استضافة أهم رموز الثقافة والفكر والفن في مصر والعالم العربي، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق "بودكاست مكتبة الإسكندرية" ليستعرض رحلة حياة أهم الرموز في شتى المجالات ويسلط الضوء على مشوارهم المهني والابداعي وإنجازاتهم والتحديات التي واجهتهم والتي كان لها دورًا كبيرًا في تغيير مسار حياتهم.

وخلال الموسم الأول الذي تم اطلاقه على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته 19 استضاف "بودكاست مكتبة الإسكندرية" عددًا كبيرًا من المثقفين والمفكرين لينقلوا للمشاهدين خلاصة تجاربهم وخبراتهم؛ وهم: الإذاعية القديرة إيناس جوهر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقًا ورئيس الإذاعة المصرية سابقًا، والإذاعية القديرة د. هاجر سعد الدين رئيس شبكة القرآن الكريم سابقًا والحاصلة على جائزة الأمم المتحدة «رسول السلام» تكريمًا لإسهاماتها في إعلاء شأن المرأة المصرية وتنمية ثقافتها، م. ياسر قطامش هو شاعر وكاتب ومهندس تخصص في كتابة الشعر الساخر أطلق عليه الشعر الحلمنتيشي، والشاعر والكاتب أحمد الشهاوي صاحب دواوين شعرية عديدة وإصدارات في أدب العشق فلسفة الدين.

كما استضاف البودكاست الدكتور حسين حمودة الكاتب والناقد الأدبي والصحفي وأستاذ للأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة والحاصل على جائزة الدولة التقديرية لعام 2024 في مجال الآداب، الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق وأستاذ تاريخ العرب الحديث بجامعة الأزهر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وحاصل على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2024 وجائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية عام 2012. و الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، فاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024.

يمكنكم مشاهدة الحلقات كاملة على قناة اليوتيوب الخاصة بمكتبة الإسكندرية من خلال الرابط التالي:

https://shorturl.at/6JLkW



كما يمكنكم الاستماع إلى الحلقات من خلال الرابط التالي:

https://shorturl.at/2geX6



