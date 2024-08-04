اليوم السابع
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الأحد، 04 أغسطس 2024 08:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص بسبب الحرائق في كاليفورنيا

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:43 م
إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص بسبب الحرائق في كاليفورنيا حرائق كاليفورنيا - أرشيفية
أ ش أ

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يكافح أكثر من 6 آلاف رجل إطفاء في وادي سنترال فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ وهو أكبر رابع حريق يجرى تسجيله في تاريخ الولاية.


وقال مسئولون محليون إنه تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص بسبب الحريق، كما تم تدمير أكثر من 560 منزلا بسب اشتعال النيران في الأخشاب المتساقطة والحشائش الجافة.


وأشار خبراء الأرصاد الجوية - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد إلى أن الأمطار كانت شحيحة للغاية، ولم توفر الحرارة التي بلغت 38 درجة مئوية إلى جانب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 25 ميلا في الساعة أو أكثر في بعض المناطق راحة كبيرة لرجال الإطفاء الذين يحاولون احتواء حريق بارك؛ الذي أحرق منطقة برية على بعد نحو 161 كيلومترا شمالي سكرامنتو عاصمة الولاية.







كاليفورنيا

حرائق كاليفورنيا

حرائق الغابات

إجلاء سكان كاليفورنيا




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