أوكرانيا تبدأ نشر مقاتلات F-16 في أجوائها بعد 29 شهرا من الحرب

أحمد علوى

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأحد، إن الطيارين الأوكرانيين بدأوا في التحليق بطائرات F-16 داخل البلاد، مؤكداً وصول المقاتلات الأمريكية الصنع التي جرى انتظارهاً طويلاً بعد أكثر من 29 شهراً من الحرب الروسية.

وجاء إعلان زيلينسكي عن وصول الطائرات، التي كانت كييف تلح في الحصول عليها، خلال لقائه بطيارين عسكريين في قاعدة جوية بجوار طائرتين من هذا الطراز بينما حلقت في السماء اثنتان أخريان.

وقال زيلينسكي انه طلب من السلطات عدم الكشف عنه لأسباب أمنية "طائرات F-16 موجودة في أوكرانيا. لقد فعلناها. أنا فخور برجالنا الذين يتقنون قيادة هذه الطائرات وبدأوا بالفعل في استخدامها لبلدنا".

ويعد وصول الطائرات علامة فارقة لأوكرانيا بعد أشهر عديدة من الانتظار، ولكن لم يتضح بعد عدد الطائرات المتاحة ومدى تأثيرها في تعزيز الدفاعات الجوية وفي ساحة المعركة.