أعضاؤها بالملايين.. تعرف على أكبر النقابات المهنية والعمالية فى مصر

كتبت آية دعبس

مع زيادة أعداد الخريجين فى العديد من التخصصات المختلفة، شهدت نقابات مهنية وعمالية زيادة كبير فى أعداد المنضمين لجداولها، حتى وصلت أعداد أعضائها إلى ملايين من الأعضاء.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أكبر النقابات المهنية والعمالية من حيث عدد الأعضاء، وهى:

1- فى المرتبة الأولى كاناتحاد العمال بإجمالى نحو 5 مليون عضو، مقيدين بحوالى 27 نقابة عمالية، أكبرها: "العاملين بالنقل البرى، العاملين بالمرافق، العاملين بالخدمات الإدارية".

2- نقابة المعلمين 2 مليون عضو، وهو إجمالى أعداد الحاصلين على عضويتها منذ إنشائها.

3- نقابة التجاريين تضم جداولها نحو مليون و600 ألف عضو، ذلك بخلاف حوالى 2 مليون غير مقيدين، وذلك لتدنى الخدمات النقابية.

4- فى المرتبة الرابعة، جاءت نقابة التطبيقيين، بمليون و250 ألف عضو.

5- نقابة الزراعيين، بلغ عدد أعضائها مليون و50 ألف عضو، وقد شهدت زيادة فى أعداد المقيدين خلال الفترة الماضية نظرا للتوسع فى المشروعات الزراعية.

6- نقابة المهندسين نحو 897 ألف و926 عضو، مقيدين فى 7 شعب هندسة.

7- نقابة الاجتماعيين 480 ألف عضو مقيدين بها، بخلاف 2 مليون خريج غير مقيدين، وذلك لعد اشتراط جهات العمل الحصول على عضوية النقابة.