أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة غدا وسيول أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يؤكد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الصناعية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.
الحكومة: تخفيض نفقات التصوير السينمائى العالمى بمواقع مصرية وتيسير الإجراءات
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الذي حظيت بثقة مجلس النواب، في برنامجها الذي يمتد لمده 3 سنوات (2024/2026) تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، لاسيما وما تذخر به مصر من الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة، وفي مقدمة ذلك تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية وتخفيض نفقاته.
وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024
يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023/ 2024.
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"متحدث مجلس الوزراء" يحدد إجراءات يجب اتخاذها تجاه المفقودين فى موسم الحج
في إطار المتابعة المستمرة من جانب لجنة إدارة أزمة وفاة بعض الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج لعام 1445 هجرية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل الفوري مع هذه الأزمة.
مكتب التنسيق يعلن تسجيل 61 ألف طالب باختبارات القدرات للثانوية العامة
أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأحد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 61 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.
وزير الإسكان يعلن زيادة الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "Valley towers"
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروع "Valley towers " بمدينة حدائق أكتوبر، ليصبح 2406 وحدات جاهزة للاستلام الفوري بدلا من 984 وحدة، وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 130 ألف شهيد ومصاب
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39 ألفا و583 شهيدا، و91 ألفا و398 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من فرص أمطار على عدة مناطق حتى الأربعاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص الأمطار المتوقعة خلال هذه الأيام، حيث تتوقع هيئة الأرصاد اعتبارا من اليوم من الأحد 4 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادى الجديد - الأقصر - قنا ) .
سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 80 جنيها مسجلاً 26680 جنيها
شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد ارتفاع 80 جنيها ليسجيل مستوى 26680 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.
غدا.. طقس شديد الحرارة رطب وسيول أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 36 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
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