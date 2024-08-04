أخبار الاقتصاد اليوم: التوسع فى تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 4-8-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بالتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج.



هيئة الاستثمار تتوسع فى تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بالتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، منها خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونياً وغيرها من الخدمات، حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وهذا بعد أن أسست الهيئة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز المشـاركة الاقتصادية للمصريين في الخارج عبر تقديم الدعم الفني والمشورة والتعريف بنظم الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات التي نص عليها قانون الاستثمار المصري، وعرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

.

وزير الكهرباء يوجه بالتصدى لسرقات التيار وعقوبات صارمة للمتهاونين فى نطاق عملهم



اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الوزارة.

استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك اجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك ، وكذلك التعامل مع اخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقى الكهرباء



تعاون بين قطاع البترول ووكالة اليابان للتعاون الدولى فى مجال التحول الطاقى



في ضوء تنفيذ استراتيجية التحول الطاقي بقطاع البترول، وفى إطار التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول ، قام اليوم وفد من وكالة (جايكا) بزيارة لموقع مركز التدريب العملي التابع لمركز التحول الطاقي، المخطط إنشائه بموقع شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، وذلك بحضور الكيميائي أحمد موقع رئيس الشركة ، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، وفريق عمل مشروع مركز التميز.

ومن جانبه استعرض رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أنشطة الشركة والتسهيلات المتاحة بها والتي سيتم الاعتماد عليها في إنشاء مركز التدريب العملي. واستعرض مسئولو الجايكا وفريق عمل مشروع مركز التميز الأنشطة المزمع تنفيذها من خلال مركز التدريب العملي.



وزير الإسكان: استكمال فعاليات قرعة تخصيص الأراضى السكنية بمدينة السادات



قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم استكمال عقد فعاليات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية " إسكان متوسط" بمدينة السادات، لليوم الثاني للمدينة، وذلك ضمن الأراضي المطروحة ببرنامج "مسكن"، والسابق الإعلان عنها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي بمحور الأراضي المتوسطة بواقع 66 قطعة أرض باليوم الثاني لمدينة السادات، تقدم عليها ١٠٥١١ مواطناً قاموا بسداد جدية الحجز.