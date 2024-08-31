يوم السرد القرآنى ينطلق من دمياط الجديدة.. فيديو

دمياط معتز الشربيني

عرض اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "يوم السرد القرآني ينطلق من دمياط الجديدة"، حيث انطلقت اليوم السبت فعاليات مبادرة سرد القران الكريم بدمياط الجديدة تحت إشراف شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية وذلك بحضور 17 مشاركا من الطلاب من حفظة القرآن الكريم والذين حرصوا علي تسميع وسرد القرآن الكريم كاملا علي مدار اليوم أمام أحد المشايخ.

وأشاد الدكتور بسام فتحي أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية دمياط الجديدة، بدور الأزهر في إطلاق هذه المبادرة، وأكد أنها تدعيم وتشجيع لحفظة القرآن الكريم تحت رعاية الأزهر، مشيرا إلي أن المبادرة كشفت عن عدد من العناصر الطيبة من حفظة القرآن الكريم ومنهم اصحاب أصوات جيدة في التلاوة، مؤكدا علي استمرار وتكرار هذه المبادرة علي مدار العام .

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، لأول مرة عن "يوم السرد القرآني"، و المقصود بالسرد القرآني هو أن يقوم التلميذ بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو رفيقه في يوم واحد، حيث يقوم 6251 طالب بتسميع القرآن الكريم فى 27 محافظة على مدار اليوم، وكشف الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ان أهداف يوم السرد القرآني هو تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم عند التلاميذ، و تدريب التلاميذ على مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، و بث روح التنافس بين التلاميذ،و تشجيع باقي التلاميذ للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.