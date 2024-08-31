اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية العمانى ونظيره التونسى يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائى

السبت، 31 أغسطس 2024 01:00 ص
وزير الخارجية العمانى ونظيره التونسى يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائى وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد على النفطى، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكّد البوسعيدي- خلال الاتصال الهاتفي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية- عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع سلطنة عُمان والجمهورية التونسية الشقيقة، معربًا عن تطلُّعه إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، وراجيًا لنظيره التونسي التوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه.. أشاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالعلاقات القوية والمتميّزة بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل معًا لخدمة قضايا المنطقة وأمنها واستقرارها.







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