نقيب الإعلاميين يشكر الشركة المتحدة على التنظيم الرائع لمهرجان العلمين

كتب محمد السيد الشاذلى

وجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التنظيم الرائع لمهرجان العلمين، مضيفا أن مهرجان العلمين فكرة عبقرية مصرية مائة بالمائة أصبحت واقعا دوريا صيفيا سنويا، وأن الفكرة جاءت من المتحدة للخدمات الإعلامية، هذا الكيان الكبير الذى يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن، وتحديدا فيما يخص قواه الناعمة، الأدب والفن والرياضة والثقافة والدراما والإعلام والمسرح.

وقال طارق سعدة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مهرجان العلمين صناعة وتنظيم مصري وبرنامجا لكل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، مضيفا أن هذا المهرجان يبقى نموذج مهم تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على قوى مصر الناعمة وأيضا لإرضاء كل الأذواق للجماهير والموجودين فى الساحل الشمالى من مصر وكافة الدول التى تأتى طالبة الراحة والهدوء والجمال والترفيه.

وذكر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين أن مهرجان العلمين جعل مدينة العلمين تتصدر قائمة السياحة، مشيرا الى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تقدم وجبة فنية وترفيهية وتثقيفية ورياضية ترضى جميع الفئات وشرائح المجتمع من خلال خطة عمل مثالية لمهرجان العلمين.

