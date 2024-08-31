نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مفاجئة بجرجا وتحرير 96 محضرا متنوعا

سوهاج - عمرو خلف

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، حملة مرافق مكبرة ومفاجئة بنطاق مدينة جرجا لرفع الإشغالات، وتحقيق الانضباط بالشارع.

شارك فى الحملة كل من اللواء فوزي المدني نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد شادى عبد اللطيف مدير إدارة المرافق، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطرى، والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل مديرية الصحة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والدكتور محمود مسلم مدير إدارة الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة، وممثلي التموين، والعمل، وسلامة الغذاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأوضح نائب المحافظ، أن الحملة استهدفت شوارع "عمر مكرم، والحرية قبلي، والحرية بحري، وسعد زغلول، ومحيط مجلس المدينة، وميدان الصهاريج، وعدد من الشوارع الفرعية"، موجها برفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، والمطاعم، ومدى الإلتزام باشتراطات الصحة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك المناطق.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 96 محضر مخالفات متنوعة ما بين تموين، وصحة، وعمل، وسلامة غذاء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكثر من 1000 من المضبوطات، و9 إخطارات غلق لمنشآت غير مرخصة، فضلا عن إعدام 25 كيلو لحوم ومجمدات متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ووجه نائب المحافظ خلال الحملة بإحالة مسئولي الإشغالات والمواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للتحقيق العاجل، لما تلاحظ من تردى الأوضاع بشوارع المدينة فيما يخص المرافق والاشغالات.

وتأتى تلك الحملة بمدينة جرجا اليوم، بالتزامن مع حملات أخرى بالبلينا، وطما ، وساقلتة لرفع الإشغالات، ومراجعة تراخيص المحلات والمطاعم، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة، وتحقيق الانضباط بالشارع.



والتقى نائب المحافظ خلال جولته بجرجا عددا من الأهالى واستمع الى مطالبهم، مؤكدا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجي، وتحقيق السيولة المرورية، وتمكين المواطنين من استخدام الأرصفة بعد رفع الإشغالات منها.