مطالب لأعضاء برلمان بريطانيا بعدم قبول هدايا من شركات التبغ والكحول

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان، إن البرلمان البريطانى يواجه دعوات للتوقف عن قبول الهدايا المجانية للفعاليات الرياضية والثقافية من شركات التبغ والكحول والوجبات السريعة لأن منتجاتها تسبب الكثير من الأمراض والوفيات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أكثر من 100 منظمة صحية حثت المشرعين فى بريطانيا على رفض عروض الهدايا والضيافة من الصناعات التى تقدم منتجات غير صحية لأنها يمكن أن تستخدم مجموعة من التكتيكات الملتوية لإخفاء الضرر الذى تسببه من أجل حماية مبيعاتها.

وتحدى تحالف منظمات الأطباء والجمعيات الخيرية الصحية ومنظمات الأطفال رئيس الوزراء البريطانة كير ستارمر للوفاء بوعده بإعادة النزاهة للحياة العامة بمنع مثل هذه الشركات من الضغط على أعضاء البرلمان بمنحهم هدايا يمكن أن تعرضهم لصراعات المصالح.

وكان ستارمر قد أوضح فى وقت سابق الأسبوع الماضى أنه مستعد لاتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة سكان بريطانيا المرضى بشكل متزايد، ومساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية من خلال التأكيد على أن قد يقيد بشدة قدرة الناس على التدخين فى المناطق المفتوحة مثل الحانات والمطاعم المفتوحة وأيضا على الأرصفة.

وقال البروفيسور السير إيان جيلمور، رئيس تحالف صحة الكحول إن الكحول والتبغ والطعام غير الصحى هى أكبر ثلاث قتلة فى المجتمع البريطانى. حيث أودى الكحول وحدة بحياة 10 آلاف شخص فى عام 2022، وهو الأسوأ على الإطلاق.

وتابع قائلا، إنه من المتوقع أن يتخذ المشرعون قراراتهم بناء على أفضل المصالح لناخبيهم، إلا أننا نعلم أن تكتيكات الضغط، مثل تلقى الهدايا والمزايا من هذه الصناعات، يمكن أن تؤدى إلى صراع مصالح وتقويض الحيادية.

ونشرت منظمات "تحالف الكحول وتحالف السمنة والتحرك بشأن التدخين والصحة تقريرا جديدا مشتركا عما وصفه بالتكتيكات القاتلة التى تستخدمها الصناعات الثلاث لكسب تأثير على السياسيين وإحباط الخطوات التى يتم اتخاذها لتحسين الصحة العامة بتقييد التدخين وشرب الكحوليات والنظام الصحى السيئ.