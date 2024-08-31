مسعف وسائق يساعدان سيدة على ولادة توأم داخل سيارة إسعاف ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ساعد مسعف وسائق بمرفق الإسعاف فرع بنى سويف، اليوم السبت، سيدة أثناء عملية الولادة لتوائم داخل سيارة الإسعاف، في طريقها إلى مستشفى بني سويف التخصصى، لتكون حالة الولادة الثانية داخل ذات السيارة فى اقل من عشرة أيام.

وتلقت غرفة عمليات إقليم إسعاف بني سويف، برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير فرع بني سويف، إخطارًا يفيد بحالة لسيدة بهت أعراض الولادة نطاق الوحدة المحلية بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر.

ونجح فريق الإسعاف المسعف احمد شعبان محمد والسائق سيد مصطفى محمد، فى مساعدتها وإنقاذ حياة الطفل التوائم، حتى تمت عملية الولادة تؤام ذكر وانثي، داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والتوأئم والعلامات الحيوية ، وتمت متابعة نقلهمم إلى مستشفى بني سويف التخصصى، لتكون الحاله الثانية لوضع تؤام داخل نفس السيارة خلال عشر ايام.