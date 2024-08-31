محافظ المنوفية: تحرير 155 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، تمكنت من تحرير (155) محضر تمويني وضبط 3 آلاف و900 لتر مواد بترولية بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب محطة تموين سيارات لتجميع مواد بترولية مدعمة بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق وتم التحفظ علي 1150 لتر بنزين 80 ، 1500 لتر سولار ، 1250 لتر بنزين 92 ، كما تضمنت المحاضر تحرير (97) محضر مخالفات مخابز و(58) محضر مخالفات أسواق بنطاق المحافظة خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.