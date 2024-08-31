محافظ القليوبية: الانتهاء من 524 مشروعا بمياه الشرب والصرف الصحى منذ 2014

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها في الفترة من 2014 حتى 2023، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بلغ 524 مشروع، بتكلفة إجمالية بلغت 10.240.526 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ لـ "اليوم السابع"، أنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من عدد كبير أخر من المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة، والتأكيد على تقديم كوب مياه نظيف للمواطن، بالإضافة إلى العمل على قدم وساق لتوصيل الصرف الصحي لكل قري ومراكز المحافظة ليتم النتهاء من المحافظة بالكامل.

وتابع المحافظ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بالقليوبية وضعت خطط زيادة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة خاصة بالمدن التي تقل فيها نسبة الفرد من المياه من بينها الخصوص وبنها وقليوب، كما تم بحث عدد من المشروعات المحددة الجاري تنفيذها أو المخطط لها، بما في ذلك محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة وشبكات الصرف الجديدة كمحطة مياه العكرشة ومحطة الصرف الصناعي لمنطقة الشروق، كما تم التحضير والتجهيز للمرحلة الثانية للمشروع القومي حياة كريمة بعد عقد الاجتماعات واللقاءات المجتمعية لمعرفة أبرز الاحتياجات لدى المواطنين من مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأكد المحافظ، ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بأعلى جودة، تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص محافظة القليوبية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.