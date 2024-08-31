للمحلات المرخصة.. إجراءات الحصول على ترخيص إقامة فرش لبيع حلوى المولد

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال بـ الجيزة، عن خطوات وإجراءات الحصول على ترخيص بإقامة "فرش" أمام محالهم لعرض منتجات حلوى المولد، والأوراق والمستندات الواجب توافرها للحصول على الخدمة.

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية خطوات وإجراءات استخراج تصريح بإقامة "فرش" مناسبات موسمية للمحلات المرخصة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- أصل الرخصة.

- آخر إيصال تفتيش.

- آخر إيصال نظافة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- رسم هندسي أو كروكى لموقع الإشغال.

- صورة البطاقة الضريبية.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

- تحرير قسيمة السداد.

- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.

وتتيح المراكز العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى).



