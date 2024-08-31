كلية طب سوهاج تنظم دورة تدريبية فى مكافحة العدوى تستهدف 1000 طبيب امتياز

سوهاج محمود مقبول

تستمر كلية الطب البشري بجامعة سوهاج في عقد الدورات التدريبية لأطباء الامتياز بالمستشفى الجامعي، حيث تم تنظيم دورة متخصصة بعنوان "أساسيات مكافحة العدوى"، وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الكلية على تعزيز قدرات الأطقم الطبية من خلال التدريب المستمر.

وأشار الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع مستوى التدريب المهني لمقدمي الرعاية الصحية، وزيادة كفاءة أطباء الامتياز لتخريج أطباء يمتازون بالخبرة والمهارة العالية.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن دورة "أساسيات مكافحة العدوى" هي جزء من سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها الكلية، وتهدف هذه الدورات بشكل أساسي إلى إعداد أطباء الامتياز للتعامل مع التحديات المهنية التي سيواجهونها في مراحلهم المستقبلية، مع التأكيد على أهمية مكافحة العدوى في بيئة العمل الطبي.

وأكدت الدكتورة أسماء جودة، مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي، أن الدورة تستهدف تدريب 1000 طبيب امتياز، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعات لضمان حصول كل طبيب على التدريب اللازم، وتشمل الدورة تدريب الأطباء على أهمية مكافحة العدوى، والالتزام بالاحتياطات القياسية مثل غسيل الأيدي، استخدام الملابس الواقية، التعقيم والتطهير، والحفاظ على نظافة البيئة. كما تتناول الدورة أساليب الحقن الآمن والتخلص الصحيح من النفايات، بالإضافة إلى توعية الأطباء بالمضادات الحيوية والميكروبات المقاومة للأدوية.