اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بمركز أبوتشت في قنا اليوم

السبت، 31 أغسطس 2024 01:00 ص
فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بمركز أبوتشت في قنا اليوم التيار الكهربائي
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بقنا، عن فصل التيار الكهربائي لعدد من المناطق والقرى لإجراء أعمال الصيانة الدورية، اليوم السبت.

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق "النجمة والحمران، جزيرة الدوم، المجازر، منطقة الخزان، مرشح مياه فرشوط، مرشح مياه النجمة، بخانس ونجوعها، الرزقة ونجوعها" من الساعة 4 صباحًا حتي 7 صباحًا.

وأهابت الوحدة المحلية، بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم في تلك الفترة من فصل التيار الكهربائي حتي عودته في المواعيد المقررة بعد انتهاء أعمال الصيانة.







فصل التيار الكهربائي

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اخبار قنا




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