ضبط 3000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3000 لتر سولار بمحطات وقود غير مرخصة قبل بيعها فى السوق السوداء، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية المهندس محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين بالبحيرة.

من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة على ومحطات الوقود والمصانع غير المرخصة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



