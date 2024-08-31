صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على استمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية.

كان محافظ أسيوط، قد أصدر توجيهاته لكافة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى باستمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة، لرفع مستوى الإنارة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، حملة صيانة لكشافات الإنارة بقرية الزرابي فقد ضمن خطة المركز بتركيب الكشافات على الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع العامة لتحسين خدمة الانارة العامة كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز، بتركيب كشافات جديدة وعمل صيانة للكشافات الموجودة بطريق مدخل الشيخ عون الله التابع لقرية بني قرة خلال الفترة المسائية تحت إشراف رباح الميري ومصطفى عرابى نواب رئيس المركز، كما تم تركيب كشافات في الطريق الزراعي أسيوط/القاهرة بدائرة قرية فزارة وفي الشوارع الرئيسية ومدخل القرية وجارى استكمال تركيب الكشافات بمدخل قرية تناغة وكوبرى تناغة حتى كوبرى المزرعة بالنزالى وناحية قنطرة فيومي وجبانات الحليوة بالنزالي ومدخل وجبانات عزبة مبروك وطريق عزبة خلف الغربية والقصير وعزبة عبدالسيد وعزبة أبوالليف ابتداء من كوبرى المزرعة مروراً بمدرسة حكمت أبوزيد ونفق الشيخ داود وشارع الوحدة المحلية وأمام البريد ومدرسة التجارة بقرية فزارة وشارع الوحدة المحلية القبلى وجبانات فزارة بطريق ومدخل العبارة بناحية القصير.

بينما بدأت الوحدة المحلية لحي شرق خطة ممنهجة ينفذها أحمد ثابت رئيس الحي لإضاءة شوارع حي شرق بالكامل وبدأت بشارع الجمهورية من خلال صيانة كشافات الانارة وتغطية الأعمدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالحي.