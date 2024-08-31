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شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال لمحيط الجامعة الإسلامية فى خان يونس

السبت، 31 أغسطس 2024 01:10 م
شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال لمحيط الجامعة الإسلامية فى خان يونس خان يونس فى غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال لمحيط الجامعة الإسلامية جنوب شرق خان يونس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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