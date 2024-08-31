سوريا تؤكد تقديم كل التسهيلات للأونروا لضمان استمرار الدعم للاجئين الفلسطينيين

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أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى فى حكومة تسيير الأعمال الدكتور فيصل المقداد موقف بلاده المبدئى تجاه القضية الفلسطينية والتزامها الدائم بدعم الشعب الفلسطينى بما فى ذلك عودة اللاجئين الفلسطينيين، فى الوقت الذى يسعى فيه الاحتلال الإسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /السبت/، بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني، والوفد المرافق له، حيث أشار المقداد إلى أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات لوكالة الأونروا للقيام بمهامها المنوطة بها لضمان استمرار الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين فى سوريا، معربا عن تقديره لجهود الوكالة فى سوريا والتعاون والتنسيق المشترك مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).



وشدد المقداد على إدانة سوريا لمحاولات الاحتلال الإسرائيلى لإنهاء ولاية "الأونروا" بما فى ذلك من خلال اتهامها زورا بالمنظمة الإرهابية وبالتالى وقف الخدمات الهامة التى تقدمها للشعب الفلسطيني.



بدوره، عبر لازارينى عن امتنانه للجهود التى تبذلها الحكومة السورية فى تسهيل ودعم عمل وكالة "الأونروا" فى سوريا، مؤكدا ضرورة حشد الدعم اللازم لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الوكالة بما فى ذلك توفير التمويل اللازم لها للوفاء بولايتها.