سمية خالد أصغر حافظة تسرد القرآن فى جلسة واحدة بالوادى الجديد.. فيديو

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قدم تليفزيون اليوم السابع في بثا مباشرا، اليوم السبت، عن لقاء خاص مع أصغر حافظة للقرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد، ضمن فعاليات يوم السرد القرآني من داخل أحد مكاتب التحفيظ بمدينة موط عاصمة مركز الداخلة وهى التلميذة سمية خالد والبلغ عمرها 10 سنوات والأولى على صفها الدراسي بمعهد فتيات موط الإبتدائي الأزهري وذلك ضمن مبادرة السرد القرآني التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية علي مستوي محافظات الجمهوريه تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لتسميع القرآن الكريم كاملًا.

وقالت التلميذة سمية خالد، إنها أتمت حفظ كتاب الله العام الماضى فى عمر التاسعة، وذلك تحت إشراف والديها ومحفظتها فى مكتب تحفيظ القرآن، حيث كانت تحفظ نصف صفحة يوميا وتراجع جزء كامل وضاعفته مع تقدمها فى الحفظ إلى ثلاثة أجزاء مؤكدة على أن القرآن الكريم هو أكبر حافز لها على التفوق والتحصيل الدراسي.

وأضافت شيماء سعد صاحبة مكتب التحفيظ المعتمد، أن سمية ومعها 20 فتاة أخرى أتممن حفظ القرآن الكريم كاملا داخل دار التحفيظ وشاركت فى فعاليات السرد القرآن اليوم بنجاح كبير ودون أخطاء حيث تتضمن الفعالية قراءة ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، وذلك بهدف تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.

جدير بالذكر أن فعاليات السرد القرآني تتم أثناء حفظ القرآن حيث يجرى سرد جميع المحفوظ كل فترة (ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء)، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات (ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها.‏