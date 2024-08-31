رفع 212 حالة إشغال خلال حملة على السوق السياحى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بالسوق السياحى القديم، لتحقيق الإنضباط في الشارع الأسوانى ، والوصول للسيولة المطلوبة للمارة من المواطنين وأيضاً الزائرين من الأفواج السياحية داخل السوق السياحى والشوارع الجانبية والتقاطعات المختلفة.

أكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، فى بيان صحفى، أنه يتم تكثيف الجهود بين أجهزة الوحدة المحلية من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، والعاملين والفنيين ، وأيضاً شرطة المرافق، وبإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات بهدف القضاء على العشوائية ورفع الإشغالات أولاً بأول من كافة المناطق والأحياء السكنية، وأيضاً داخل السوق السياحى القديم بناءاً على تكليفات محافظ أسوان في هذا الشأن.

وأوضح أن جهود الحملات ساهمت فى ضبط ورفع 212 حالة إشغال، مع تحرير 3 محاضر إشغال طريق، وتم مصادرة المضبوطات من خلال تسليمها لشرطة المرافق لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.