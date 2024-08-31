رئيس الإعلام الداخلى بـ"الاستعلامات": مهرجان العلمين منافس للمهرجانات الكبرى

كتب محمد السيد الشاذلى

قال الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الأيام الجميلة والمهمة فى حياة الناس وفى تاريخ الأوطان تمر بسرعة كبيرة، مضيفا أن فعاليات مهرجان العلمين الأكبر فى مصر والشرق الأوسط شهدت زخما ثقافيا وفنيا وحضاريا ورياضيا وترفيهيا عظيما.

وأضاف أحمد يحيي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مهرجان العلمين أصبح وبحق يمتلك القدرة على منافسة المهرجانات الكبرى فى العالم، متابعا: "واليوم ونحن نودع مهرجان العلمين الذى استقبل على مدار 50 يوما زوارا من 104 دولة أجنبية، نستطيع أن نفتخر بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى أحسنت التنظيم والتحضير وتقديم فعاليات شاملة ومتنوعة، أشاد بها الجميع فى الداخل والخارج، هذه الشركة العملاقة استطاعت خلال فعاليات المهرجان أن تسلط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية فى هذه البقعة الرائعة من أرض الكنانة".

وتابع رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات: "ما أسعدنى وأسعد المصريين المستوى الاحترافى للتغطية الحية على الهواء مباشرة بمعظم المنصات الإعلامية والصحفية، ومتابعة عدد كبير من وسائل الإعلام الاقليمية والدولية لفعاليات النسخة الثانية لمهرجان العلمين، بما ساهم في الترويج لمصر سياحيًا وتنمويًا، ودعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية."

واختتم أحمد يحيي، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته قائلا :"مبروك لمصر وشعبها العظيم، وشبابها الواعد والمبدع، على نجاح هذا الحدث الأهم خلال عام 2024، ويبقى لنا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى استعاد لمصر قوتها الناعمة، بدعمة المنقطع النظير للثقافة والاعلام والفن والرياضة والاهم من ذلك حرصه الشديد على بناء الانسان".