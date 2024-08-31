حياة كريمة بقرى الأودية الجبلية بأسوان.. بنية أساسية ومحطات صرف وأبراج اتصالات

أسوان- صلاح المسن

تشهد قرى الأودية الجبلية بمحافظة أسوان، مشروعات بمختلف القطاعات، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتصبح واقعا ملموسا بعد أن كانت حلما صعب المنال لدى سكان تلك القرى والنجوع. وتشمل قرى أودية النقرة وخريت والصعايدة والرديسية وعبادى بأماكن متفرقة بمحافظة أسوان، وتشتهر هذه الأودية بالمساحات الزراعية الشاسعة المستصلحة وتعرف بقرى شباب الخريجين وصغار المزارعين .

ففى قرى وادى الصعايدة شمال غرب محافظة أسوان، تشمل قائمة المشروعات 61 مشروعا يستفيد منها أكثر من 40 ألف نسمة.

وتم الانتهاء من تنفيذ 35 مشروع بنسبة 100%، وتم التشغيل التجريبى لها والتى شملت مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومركز تنمية الأسرة والطفولة ، بالإضافة إلى 5 مدارس، و5 كبارى على الترع، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء، وأبراج شركة الإتصالات، وأعمال الفايبر، والغاز الطبيعى، ورصف الطرق الداخلية، ومكتبة كتابك، ووحدات طب الأسرة، والوحدة البيطرية.

فيما جارى العمل بمحطات رفع الصرف الصحى ومحطة مياه الشرب وشبكات الانحدار والطرد والوصلات المنزلية، بالإضافة لمراكز الشباب

وفى نطاق مجلس قروى وادى خريت ، شرق مركز نصر النوبة بواقع 15 مشروعا داخل قرية وادى خريت، و4 توابع ليستفيد منها نحو 19 ألف نسمة، والتى تضم مجمعات خدمية وزراعية ومكتب بريد ووحدة طب الأسرة، ومدارس ومراكز للشباب ونقطة الشرطة، ومحطتى للرفع وأعمال الفايبر وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء حيث تم الإنتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100%، وجارى العمل فى المشروعات المتبقية .

وفى قرية وادى النقرة شرق مركز نصر النوبة يصل اجمالى المشروعات 21 مشروعا جارى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وتشمل قرية وادى النقرة 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 25 ألف نسمة، منها 12 مشروع وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ووحدة الإطفاء ووحدة طب الأسرة ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى وتطوير وصيانة عدد من المدارس ومراكز الشباب ، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً الكهرباء، ومشروع إنشاء محطة المعالجة بقرية الآمال، ورصف الطرق الرئيسية والفرعية بنسبة 80% لكل منهما، علاوة على أعمال توصيل خطوط الإتصالات والفايبر بنسبة 65%.

وفى قرية وادى الرديسية شرق مركز إدفو والتى تضم 17 قرية فرعية وتابع بإجمالى 10 آلاف نسمة يجرى تنفيذ 26 من المشروعات وتم الانتهاء من أكثر من 14 مشروع بنسبة 100% تضم مشروعات إنشاء 2 مكتب بريد ، ومركز للشباب، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد وصيانة شاملة وبسيطة ل 5 مدارس، بجانب 6 مشروعات تشمل وإحلال وتجديد وتوصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية وتوابعها، و هناك 5 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 90 إلى 95% تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومحطة الصرف والمعالجة، وهناك 7 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها ما بين 40 إلى 85% وتضم مشروعات إنشاء مبنى الأسرة والطفولة ، وتوصيل الغاز الطبيعى والوصلات المنزليه للصرف الصحى، بجانب أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، وأيضاً إعادة تأهيل رافع المياه وشبكات الإتصالات الأرضية .

وفى قرى وادى عبادى شمال شرق محافظة أسوان، تجرى المشروعات بوادى عبادى على قدم وساق، بإجمالى 21 مشروعا يستهدف خدمة 24 ألف مواطن موزعين على 31 قرية فرعية ونجع وتابع، 6 مشروعات تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتشمل مشروعات إنشاء وتوسيع وصيانة 3 مدارس، وأيضاً إنشاء مكتب للبريد ومجمع للخدمات، بجانب إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب، و9 مشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها ما بين 90 % إلى 97% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الزراعى و2 مركز شباب، بجانب 4 مشروعات خاصة بخطوط ومحطات المياه والصرف الصحى، و6 مشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها ما بين 52% إلى 85% وهى تضم مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفولة ومركز للشباب، علاوة على إنشاء محطة للمعالجة الثلاثية ومحطتين للرفع.

جدير بالذكر أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وتستهدف 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية.



كابلات الانترنت



كشك كتابك



مدرسة الكرامة التجارية



مشروعات حياة كريمة



مكتب البريد



نقطة إسعاف