حياة كريمة ببنى سويف.. خطوط إنترنت فائق السرعة وغاز طبيعى بقرية بهبشين

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية بهبشين التابعة بمركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل قرى مركزى ببا وناصر .

وتشهد قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ، استمرار أعمال الحفر ومد خطوط الإنترنت فائق السرعة بالجانب الشرقي للقرية، كما تشهد القرية استمرار أعمال حفر ومد خطوط الغاز الطبيعي ،، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وشهدت قرية بهبشين تنفيذ عدد من المشروعات منها الانتهاء من إنشاء المجمع الخدمى المقام على مساحة 560 مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشمل مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، وحدة محلية، مكتب تموين، شهرا عقاريا.

كما شهدت القرية تنفيذ مجمع زراعى على مساحة 330 مترا مكونا من طابقين، والذى يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 مترا ووحدة بيطرية على مساحة 150 مترا ومركز إرشاد زراعى



