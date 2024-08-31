حصاد الوزارات.. التعليم العالي: إنشاء مجمع ضخم لتصنيع السيارات الكهربائية

إعداد سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة التعليم: الحاصل على ثانوية معادلة يخضع لامتحان فى العربى والتاريخ

التعليم العالي: إنشاء مجمع ضخم لتصنيع السيارات الكهربائية على 50 ألف متر

تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. غدا بدء صرف وقبول الأوراق وحتى 10 سبتمبر

تنسيق الشهادات المعادلة.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى

تنسيق الشهادات المعادلة.. تنبيه من مكتب التنسيق للطلاب حول تسليم أصول الأوراق

وزارة التعليم تصدر قرارا بشأن إلغاء اعتماد الإعدادية البريطانية.. تفاصيل

مد التقديم لاختبارات كليتى التجارة والزراعة للشهادات الفنية حتى 6 سبتمبر

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين لدى المخابز البلدية من مكاتب البريد

أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحانى الكيمياء والجغرافيا

وزير التعليم: قرار تدريس العربى والتاريخ بالمدارس الدولية لترسيخ الانتماء لدى الطلاب

شيخ الأزهر يرحب بقرار وزارة التعليم بتدريس العربي والدين لطلاب المدارس الدولية

حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 47 مليونا و431 ألف خدمة مجانية خلال 30 يوما

تعليم القاهرة تعلن إعادة فتح باب التحويلات المدرسية.. تفاصيل

بيت الزكاة والصدقات يصرف 500 جنيه منحة إضافية على الإعانة الشهرية غدًا