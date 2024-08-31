اليوم السابع
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جامعة كفر الشيخ تحصد 7 ميداليات فى ختام فعاليات بملتقى برلمان الجامعات المصرية

السبت، 31 أغسطس 2024 01:01 م
جامعة كفر الشيخ تحصد 7 ميداليات فى ختام فعاليات بملتقى برلمان الجامعات المصرية جانب من الملتقى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شاركت جامعة كفر الشيخ، بوفد من طلابها، في فعاليات ملتقى «برلمان الجامعات المصرية»، والذي يُقام تحت شعار «معًا نحو التميز نبني قادة المستقبل»، بالمعسكر الطلابي الدائم بمدينة جمصة، بمشاركة العديد من الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الوفد المشارك في الملتقي علي ٧ ميداليات لتفوقه علي جميع الوفود المشاركه في المشاريع المطلوبه ضمن اوراق السياسات المعروضه وتميزه، بعدد( 3ميداليات ذهبيه، وميداليه فضية و3ميداليات برونزيه، بالاضافة إلى تميز افضل فيديو للفوج) هذا بجانب تكريمه ضمن أفضل وفود الجامعات المشاركة بالملتقي لانضباطه وتميزه بالمشاركات الايجابيه بأنشطة الملتقي.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، لأن الجامعة تحرص على مشاركة الطلبة في العمل السياسي، والمجتمعي، والمساهمة في بناء مستقبلهم الوطني، وذلك لتدريبهم على الممارسات السياسية لنواب البرلمان لصناعة قائد في المستقبل يستطيع ممارسة الحقوق السياسية، ويمثل الشعب في البرلمان المصري.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى   ششش أن مشاركة طلبة الجامعة في هذا الملتقى يسهم في تعزيز الوعي البرلماني لديهم، ويمكنهم من التواصل والتعاون الثقافي البناء مع طلبة الجامعات الأخرى، ويثري معلوماتهم في النواحي السياسية، والاقتصادية، والتعليم والبحث العلمي.ويتيح لهم الفرصة للمشاركة في بناء سياسات مستقبلية في مجالات هامة، مما يسهم في إعداد قادة قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان الملتقى تضمن عدة أنشطة متنوعة، أبرزها إعداد ورقة سياسات تم عرضها خلال اليوم الختامي للملتقى، وتتضمن عدة محاور، وهي: المحور الاقتصادي: حوكمة المؤسسات الاقتصادية، والمحور الأمني: أمن المعلومات، والمحور القانوني: المحليات، مشيراً الي أن مشاركة طلبة الجامعة في هذا الملتقى جاء استمرارًا للنهج الذي تتبعه الجامعة حيال المشاركة الفعالة لفئة الشباب في العمل السياسي والمجتمعي، لافتا أن هذا الملتقى يساهم في تدريب الطلبة على المهارات اللازمة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.

 







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المشاركة في الحياة السياسية




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