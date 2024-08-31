جامعة بنها الأهلية تناقش استعدادات للعام الجديد ونظام الرد على الاستفسارات

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والخريجين والابتكار، ومديري البرامج بجامعة بنها الأهلية، والأمين العام للجامعة، والأمين المساعد.

وناقش مجلس الجامعة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والإدارية بجانب الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025، وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس موقف ومعدلات قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للعام الدراسي 2024 / 2025 حيث استعرض المجلس أعداد الطلاب المقبولين بكل برنامج.

كما ناقش المجلس الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في استقبال الجامعة للطلاب وأولياء الأمور لتقديم أوجه المساعدة اللازمة خلال عملية التقديم والتي اشتملت على فحص الأوراق والمستندات المطلوبة بعناية لضمان استيفاء جميع الشروط والمعايير بجانب تخصيص الجامعة لفرق عمل متخصصة للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، سواء المتعلقة بشروط القبول أو بالمسارات الأكاديمية المتاحة.

وشدد الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة، على أهمية توفير فرص متساوية للطلاب وتحقيق العدالة في توزيع المقاعد الدراسية.



وخلال الاجتماع، ناقش المجلس الاستعدادات للعام الدراسي الجديد كما بحث تشكيل كنترولات الكليات خلال الفصل الصيفى لضمان سير عملية الامتحانات والتقييمات بصورة منظمة مع التأكيد على ضرورة اختيار أعضاء الكنترولات بعناية، لضمان تحقيق الشفافية والدقة في عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.



من ناحية أخرى، وافق المجلس على إنشاء نظام الرد التلقائي (Chatbot) لتسهيل عملية التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور حيث يهدف هذا النظام إلى تقديم استجابات سريعة ودقيقة للاستفسارات المتكررة والشائعة، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير الوقت والجهد.

وأكد "المغربي"، أن موافقة المجلس على إنشاء هذا النظام يأتي في إطار التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية لطلابها، وضمان تحقيق الجودة في كافة جوانب العملية التعليمية.

كما استعرض المجلس التجهيزات والإمكانيات التي وفرتها الجامعة للبدء في كليتى الطب البيطري والفنون البصرية والتصميم خلال العام الدراسي الجديد.