تنفيذى الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 62 قرية.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، في جلسة اليوم ، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على تحديث الأحوزة العمرانية لـ 62 قرية تابعه لمراكز المحلة الكبري - بسيون - زفتي - طنطا - كفر الزيات) ، و27 عزبة تابعة لمراكز بسيون - زفتي - سمنود - طنطا - قطور - كفر الزيات ).

كما وافق على تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ 79 قرية تابعه لمراكز ( السنطة المحلة الكبري - زفتي - سمنود - طنطا - كفر الزيات) ، و13عزبة تابعة لمركز المحلة الكبرى.



أسماء قرى الاحوزة العمرانية



اعتماد الاحوزة العمرانية بالغربية



القرى الجديدة فى الاحوزة العمرانية



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قرى الاحوزة العمرانية بالمحلة