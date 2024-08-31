اليوم السابع
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تنفيذى الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 62 قرية.. اعرف التفاصيل

السبت، 31 أغسطس 2024 04:10 م
تنفيذى الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 62 قرية.. اعرف التفاصيل محافظة الغربية
الغربية مصطفى عادل

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، في جلسة اليوم ، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على تحديث الأحوزة العمرانية لـ  62 قرية تابعه لمراكز المحلة الكبري - بسيون - زفتي - طنطا - كفر الزيات) ، و27 عزبة تابعة لمراكز بسيون - زفتي - سمنود - طنطا - قطور - كفر الزيات ).

كما وافق على تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ 79  قرية تابعه لمراكز ( السنطة المحلة الكبري - زفتي - سمنود - طنطا - كفر الزيات) ، و13عزبة تابعة لمركز المحلة الكبرى.

 

أسماء قرى الاحوزة العمرانية
أسماء قرى الاحوزة العمرانية

 

اعتماد الاحوزة العمرانية بالغربية
اعتماد الاحوزة العمرانية بالغربية

 

القرى الجديدة فى الاحوزة العمرانية
القرى الجديدة فى الاحوزة العمرانية

 

تابع أسماء القرى
تابع أسماء القرى

 

تابع القرى
تابع القرى

 

قرى الاحوزة العمرانية بالمحلة
قرى الاحوزة العمرانية بالمحلة

 

قرى الإحوزة العمرانية بزفتى
قرى الإحوزة العمرانية بزفتى

 







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محافظة الغربية

محافظ الغربية

الاحوزة العمرانية بمحافظة الغربية




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