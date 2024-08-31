تنفيذى الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 62 قرية.. اعرف التفاصيل

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، في جلسة اليوم ، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على تحديث الأحوزة العمرانية لـ 62 قرية تابعه لمراكز المحلة الكبري - بسيون - زفتي - طنطا - كفر الزيات) ، و27 عزبة تابعة لمراكز بسيون - زفتي - سمنود - طنطا - قطور - كفر الزيات ).
كما وافق على تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ 79 قرية تابعه لمراكز ( السنطة المحلة الكبري - زفتي - سمنود - طنطا - كفر الزيات) ، و13عزبة تابعة لمركز المحلة الكبرى.
أسماء قرى الاحوزة العمرانية
اعتماد الاحوزة العمرانية بالغربية
القرى الجديدة فى الاحوزة العمرانية
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تابع القرى
قرى الاحوزة العمرانية بالمحلة
قرى الإحوزة العمرانية بزفتى
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