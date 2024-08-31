تعرف على توصيات المؤتمر السادس لطب الأطفال بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي السادس لقسم طب الأطفال جامعة كفر الشيخـ بعنوان "الجديد في طب الأطفال"، بالأخذ في الاعتبار الظروف والحالات المرضية المختلفة للأطفال والتأكيد على ضرورة توفير سبل الرعاية والعلاج الآمن لهم، وبالتوعية بأدوية علاج السيولة الجديدة التي توفرها الدولة بالتأمين الصحي وتسهم في تغيير نوعية حياة مرضى الهيموفيليا تماما، وبضرورة تتبع وعلاج نقص الحديد في الأطفال الرضع حتى قبل ظهور الأنيميا لمنع تأثر نمو المخ بنقص الحديد تأثرا لا يمكن علاجه بعد ذلك.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة نهلة نصير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة كفر الشيخ، بعدد من التوصيات المهمة.

كما أوصى المؤتمر بضرورة التشديد على الرضاعة الطبيعية مع عرض الطرق والحلول لمعالجة مشاكل الرضاعة الطبيعية وضرورة إنشاء عيادة لمتابعة الرضاعة الطبيعية بكل المستشفيات، وتوعية الأطباء بدور الموجات فوق الصوتية في تشخيص أمراض الجهاز التنفسي، وتوعية الأطباء بعلامات الخطورة في تضخم الغدد الليمفاوية في الأطفال وصولا لتشخيص سريع لأي أمراض خطيرة في الغدد الليمفاوية.

وكان المشاركون في المؤتمر قد استهلوا الجلسة الختامية برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة كفر الشيخ، وكلية الطب وقسم طب الأطفال على تنظيم هذا المؤتمر العلمي المتميز الذي ناقش العديد من المحاور المهمة، متمنين المزيد من التقدم والتوفيق لجامعة كفر الشيخ على فعالياتها المتميزة، بمشاركة نخبة من أساتذة طب الأطفال بالجامعات (كفر الشيخ -الاسكندرية -طنطا -المنصورة _ المنوفية -وممثلي المستشفيات التعليمية: دمنهور -شبين الكوم _ وممثلي مستشفيات القوات المسلحة-إدارة الزمالة بوزارة الصحة).