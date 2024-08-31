تعرف على استعدادات "تعليم الإسكندرية" للعام الدراسى الجديد

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لإستقبال العام الدراسى الجديد ، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 .

ونستعرض فى السطور التالية أهم تعليمات الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ؛ وذلك للتأكيد على ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد 2024 / 2025 وانضباط العملية التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال بيئة تعليمية آمنة وملائمة .

1. التشديد على ضرورة جاهزية قوائم الفصول والجداول المدرسية مطلع شهر سبتمبر المقبل

2. خفض كثافات الفصول من خلال استثمار كافة الفراغات المتاحة بالمنشآت التعليمية

3. توزيع خريطة التدريس وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي

4. تنفيذ مجموعات التقوية فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدارس بآليات دقيقة

5. التأكيد على استثمار البنية التكنولوجية بالمدارس .