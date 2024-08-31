تعرف على إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء

كتب سيد الخلفاوى

عملت الدولة على اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية، لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة مما يسهل على المواطنين، ويؤدي إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.

وفى النقاط التالية نعرض الإجراءات المطلوبة لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية :

-الإجراء الأول: الطلب المقدم من المواطن إلى المركز التكنولوجي وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

-الإجراء الثاني: إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية ( ادارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات المرافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية ) وإجمالي المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هي 15 يوماً.

-الإجراء الثالث: إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام .

-ويصبح إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يوماً.

ويستخدم بيان الصلاحية ضمن إجراءات استخراج تراخيص البناء.