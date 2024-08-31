اليوم السابع
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تعرف على أبرز مهام لجنة المصنفات بالكنيسة

السبت، 31 أغسطس 2024 04:00 ص
تعرف على أبرز مهام لجنة المصنفات بالكنيسة المجمع المقدس
كتب: محمد الأحمدى

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تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالجانب المتعلق بالثقافة والوعى للأقباط فى كل مكان، حيث تنتج العديد من الأفلام والمسلسلات والتي تقدم التاريخ الكنسى ىفي شكل درامى جيد من قصص القديسيين والبطاركة والقيادات الكنسية وأبرز العظات الروحية، إلى جانب الثقافة المجتمعية وتطبيق تعاليم الكتاب المقدس في الحياة العامة بشكل مراحلها.

 

وتعتبر لجنة المصنفات الكنسية إحدى لجان الإيمان والتعليم بالكنيسة، حيث تهتم بالإشراف على كل نواحى التعليم في الكنيسة سواء في المعاهد الدينية أوالتربية الكنسية أو الوعظ أو ما يصدر من كتب ومطبوعات وتسجيلات صوتية أو مرئية.

 

وقال القمص يوسف تادرس الحومى أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات بالمعاهد اللاهوتية في تصريحات خاصة لليوم السابع أن لجنة المصنفات الكنسية تعتبرتابعة للمجمع المقدس وتختص بالأفلام الدينية والدراما والمسلسلات والأفلام وما يتم عرضه على القنوات العامة غير الدينية فالقائمين على هذه الأعمال يحصلواعلى رأى اللجنة فى الأراء التى تخص الكنيسة، فمهمتها ليست رقابية ولكن إشرافية فقط، حيث تختص بالأفلام الدينية وإذا كان فيلم عن موضوع دينى.







الكنيسه الارثوذكسيه

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لجنه المصنفات بالكنيسه



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