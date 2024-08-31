بكين: اصطدام سفينة فلبينية عمدا بأخرى صينية فى شيانبين جياو

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قال المتحدث باسم خفر السواحل الصينى "ليو ده جيون"، اليوم /السبت/، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينى اصطدمت عمدا بسفينة إنفاذ قانون صينية فى بحيرة شيانبين جياو فى جزر نانشا تشيونداو الصينية.



وأشار "ليو" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن هذه المناورة غير الاحترافية والخطيرة أسفرت عن حدوث احتكاك، مضيفا أن المسؤولية الكاملة تقع على الجانب الفلبيني، وأن السفينة الفلبينية كانت ترسو بشكل غير قانونى فى شيانبين جياو.



وحذر خفر السواحل الصينى الجانب الفلبيني، مؤكدا أن الانسحاب الفورى من المنطقة هو المسار الوحيد الصحيح.