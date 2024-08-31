اليوم السابع
Ads
السبت، 31 أغسطس 2024 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بكين: اصطدام سفينة فلبينية عمدا بأخرى صينية فى شيانبين جياو

السبت، 31 أغسطس 2024 04:59 م
بكين: اصطدام سفينة فلبينية عمدا بأخرى صينية فى شيانبين جياو اصطدام سفينة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال المتحدث باسم خفر السواحل الصينى "ليو ده جيون"، اليوم /السبت/، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينى اصطدمت عمدا بسفينة إنفاذ قانون صينية فى بحيرة شيانبين جياو فى جزر نانشا تشيونداو الصينية.


وأشار "ليو" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن هذه المناورة غير الاحترافية والخطيرة أسفرت عن حدوث احتكاك، مضيفا أن المسؤولية الكاملة تقع على الجانب الفلبيني، وأن السفينة الفلبينية كانت ترسو بشكل غير قانونى فى شيانبين جياو.


وحذر خفر السواحل الصينى الجانب الفلبيني، مؤكدا أن الانسحاب الفورى من المنطقة هو المسار الوحيد الصحيح.







اصطدام سفينة

الفلبين

الصين

بكين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة