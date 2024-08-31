"بداية جديدة لبناء الإنسان".. قوافل متكاملة لكفر سرسموس بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تؤكد حرص القيادة السياسية وجامعة المنوفية على تحسين قدرة الأفراد، وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة يتمكن من خلالها الجميع من المشاركة الفاعلة في المشروع القومي للتنمية البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة و التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة واعلاء الأخلاق والقيم والمبادئ المصرية الأصيلة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الاهلي والخاص ، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة على حرص الجامعة علي اطلاق القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا ومنها قرية (كفر سرسموس) مركز الشهداء حيث ضمت القوافل كوادر متخصصين في المجالات الطبية، والبيطرية والارشاد زراعي والارشاد نفسي شارك بها وفد كبير من أساتذة كليات الطب ،التمريض ،الاداب ،الاقتصاد المنزلي ،العلوم ،الزراعة، وذلك بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومديرية الصحة ( وحدة السكان وتكافؤ الفرص وحماية الطفل).

هذا وقد قامت القافلة بفحص ما يقرب من 428 مواطنا، حيث قامت بالكشف على 87 حالة جلدية، 46 باطنة، 62 أطفال، 74 أنف وأذن، 55 رمد، 30 صدر، 44 عظام، 22 مسالك، كما تم تحويل عدد من الحالات إلي المستشفى الجامعي.

شارك في أعمال القافلة عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، وبحضور الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مجدى مطر وكيل كلية العلوم الأسبق ومدير مركز تنمية الريف بالجامعة، إيناس محي الدين مدير إدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص والسكان وحماية الطفل، الدكتورة منى عبد الصبور مدرس مساعد بكلية الزراعة، الدكتورة نجلاء محمد مدرس بكلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة نادية عباس عبد الحارث مدرس الإرشاد النفسي بكلية الآداب، الدكتور ابراهيم عطا مدرس بكلية الآداب، الدكتورة ايمان شكر أستاذ مساعد بكلية التمريض ومدير صندوق مكافحة الإدمان، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وانطلاقاً من حرص جامعة المنوفية في المشاركة الفعالة للمبادرات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شاركت الجامعة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك من أجل مجتمع أكثر وعياً وتقدماً،حيث نظمت الجامعة قوافل متكاملة لقرية كفر سرسموس مركز الشهداء.