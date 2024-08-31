الهباش: الاحتلال الإسرائيلى دمر غزة بشكل شبه كامل ويريد الانتقال لتدمير الضفة

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قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلى دمر قطاع غزة بشكل شبه كامل، ويريد الانتقال بنفس آليات التدمير للضفة الغربية؛ بهدف تغيير الوضع القائم إلى ما هو أسوأ وتقويض السلطة الفلسطينية وتصفية القضية كليًا.



وأضاف الهباش، خلال تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/، أن الشعب الفلسطينى يتعرض لحرب شاملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "نحن جميعا نواجه خطرًا واحدًا ويجب التصدى للعدوان الإسرائيلى سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا وميدانيًا من خلال المقاومة الشعبية".



وتابع: إننا لا نزال نواجه الاحتلال على الصعيد القانونى وسنستمر فى دعم شعبنا، مذكرًا بأن كل برنامج رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يقوم على رفض وجود سلطة فلسطينية.