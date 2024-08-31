السيليكا غير المتبلورة والأخشاب.. مشروعات خضراء من قش الأرز

كتبت منال العيسوى

قصص النجاح في ملف المخلفات متعددة وكل يوم يظهر منها الكثير، ومؤخرا عرضت وزارة البيئة عدد من المشروعات الخضراء المرتبطة بملف المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، وخلال هذا التقرير نعرض المشروعات وهما لانتاج السيليكا غير المتبلورة والاخشاب من قش الأرز.

من الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروعات إعادة التدوير لقش الأرز، استعرضت وزارة البيئة دراسة جدوي، خاصة بمشروع المدخلات الصناعية الوسيطة من قش الأرز لإنتاج السيليكا غير المتبلورة، الذي يقدر حجم السوق المحتمل له حوالى 20 مليون دولار أمريكي، كما يستخدام حوالي 50 الف طن من قش الأرز، وذلك لخدمة مختلف القطاعات الصناعية مثل الكيماويات و المطاط والإطارات ومواد البناء و الخرسانة والدهانات والزجاج والمواد اللاصقة، حيث تشهد مصر زيادة في الطلب على هذه المادة "السيليكا" بسبب نمو استثمارات الصناعات المتعلقة بها..

ومن الفرص الاستثمارية الأخرى، نجحت احدى الشركات الخاصة بتكنولوجيا الأخشاب في محافظة البحيرة، في الاستثمار في مجال إعادة تدوير قش الأرز بهدف إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، للمساهمة في الحفاظ علي البيئة واستدامة مواردها، في ظل التوجه العالمي لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري باستخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج العالمية.