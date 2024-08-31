الحكومة الفلسطينية تحذر من استمرار حصار المستشفيات فى جنين

محمد جمال

حذرت الحكومة الفلسطينية، اليوم /السبت/، من استمرار حصار قوات الاحتلال للمستشفيات فى جنين، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة، والمخاطر التى تهدد حياة مرضى غسيل الكلى سواء المتواجدون داخل المستشفى، أو من يعيق الاحتلال وصولهم إلى أقسام الطوارئ وغسيل الكلى.



وطالبت الحكومة الفلسطينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - منظمات الصحة الدولية والصليب الأحمر ومختلف هيئات الأمم المتحدة للتوجه إلى جنين، والضغط باتجاه رفع الحصار عن المستشفيات، وتعطيل عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.



وحذرت من مخططات حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية فى استهدافها للمخيمات ودعوات بعض قادتها لتهجير المواطنين الفلسطينيين، مطالبة دول العالم بتحركات جدية لمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال.



وأشادت الحكومة الفلسطينية بتكاتف أبناء الشعب الفلسطينى فى جنين وطولكرم لتقديم المواد الغذائية واحتياجات إخوانهم فى مخيمات نور شمس وطولكرم ومخيم جنين والحارة الشرقية من المدينة.



وأكدت متابعتها القانونية مع مختلف جهات الاختصاص لمساءلة الاحتلال الإسرائيلى دوليا عن جرائمها المستمرة، مشيرة إلى استعداد مختلف الطواقم الميدانية لإصلاح ما دمره الاحتلال من طرق وشبكات مياه وكهرباء بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين لتعزيز صمود المواطنين وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان من بعض مناطق شمال الضفة الغربية.



وكانت إدارة مستشفى جنين الحكومى قد أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، إيقاف العمل فى قسم غسيل الكلى، بعد التنسيق للمرضى مع وزارة الصحة والمحافظة وإقليم حركة فتح ونقابة النقل وتأمين وسائل نقل مجانية إلى المراكز الطبية فى نابلس، لحين الانتهاء من الأزمة الحالية.