التصريح بدفن عاملين لقيا مصرعهما فى تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج حادث تصادم، أسفر عن وفاة شخصين بدائرة مركز المنشاة عندما اختل مقود دراجة بخارية كان يقودها أحد الضحايا، ما أدى إلى اصطدامه بتروسيكل كان يقوده الضحية الآخر.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقيادة العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة إلى مكان الحادث للمعاينة والمتابعة.

تم نقل الضحيتين، محمود ا. م. ا، البالغ من العمر 24 سنة، عامل ومقيم بمركز العسيرات، ومحمود س. م. م، البالغ من العمر 23 عامًا، عامل ومقيم بمركز المنشاة، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، حيث وصلا جثتين هامدتين.

أفاد كل من محمود ا. م. ا، نجل عم الأول، البالغ من العمر 32 سنة ويعمل عاملًا، ومحمد ا. ح. ا، خال الضحية الثاني، البالغ من العمر 31 سنة ويعمل عاملًا، أن الحادث وقع عندما اختل مقود الدراجة البخارية بيد الضحية الأول مما أدى إلى اصطدامه بالتروسيكل الذي كان يقوده الضحية الثاني وأكدوا عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

تم توقيع الكشف الطبي على الجثتين من قبل مفتش الصحة، وأفاد بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالمخ والصدر. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الضحيتين.