اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي

السبت، 31 أغسطس 2024 12:16 م
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل في شارع "مهيوب" بالمخيم، ونكلت بالفلسطينيين، كما هدمت جدار وبوابة المقبرة في الحي الشرقي من مدينة جنين.


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية "كفر دان" غرب جنين.


وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجرت عمليات تفتيش في شوارعها، ودمرت مركبة.







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مخيم جنين

اسرائيل




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