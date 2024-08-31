الاتحاد الأوروبى يدعو لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول النفطية الليبية

وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول النفطية الليبية، وحماية موظفي المصرف المركزي وأعضاء مجلس الدولة في ليبيا.

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن بالغ قلقها بشأن الوضع المتدهور في البلاد، مشددة على أهمية رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية.

وأكدت البعثات على أن إغلاق الحقول النفطية يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الهش، ويهدد شرايين الحياة الاقتصادية للشعب الليبي.

كما دعت البعثات إلى ضرورة حماية موظفي مصرف ليبيا المركزي، وعدم الترهيب أو تعرضهم لأي تهديدات، مشيرة إلى أن إغلاق المصرف وتعطيل الخدمات المصرفية يساهم في تدهور الوضع الاقتصادي ويزيد من الأعباء على المواطنين.

وفيما يخص أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أكدت البعثات أهمية احترام استقلالية عمل المجلس وتجنب أي محاولات لتهديد أعضائه، مشددة على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف لضمان استقرار ليبيا وتحقيق تقدم نحو حل سياسي شامل.