اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر هبوط إضطرارى لطائرة روسية

السبت، 31 أغسطس 2024 11:15 م
إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر هبوط إضطرارى لطائرة روسية اسعاف
أ ش أ

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هبطت طائرة روسية من طراز آن-2 إضطراريا فى أوسيتيا الشمالية ، ما تسبب فى إصابة 7 أشخاص بينهم ثلاثة اطفال، وحالة الطيارين خطيرة.


ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن وزارة الصحة فى أقليم أوسيتسا الشمالية الخاضع لروسيا "تم إدخال أربعة ضحايا بالغين إلى المستشفى ، وكلا الطيارين فى حالة خطيرة ، ولديهما إصابات فى الرأس ، كما أصيب راكبان آخران بكدمات متعددة ورضوض فى الأنسجة الرخوة".


ووفقا لمسؤولى الصحة ، فقد أصيب أيضا ثلاثة أطفال فى الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى أطفال ، فيما أصيبت فتاتان ، إحداهما 10 سنوات والأخرى 8 سنوات ، برضوض وكدمات متعددة فى الأنسجة الرخوة ، وحالتهما تعتبر متوسطة الشدة ، أما الصبى 11 عاما فتعرض لرضوض فى منطقة الصدغ ، ويتم الآن فحصه من قبل جراح أعصاب.


وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، كانت الطائرة تقوم برحلة تدريبية للقافزين بالمظلات بعد ظهر اليوم السبت ، وبعد أن قفز المظليون، تعرضت الطائرة لخلل مما اضطر الطاقم إلى إجراء هبوط اضطرارى فى منطقة جبلية ومشجرة ، ونظرا لصعوبة الوصول إلى التضاريس، اضطر رجال الإنقاذ فى وزارة الطوارئ إلى السير جزءا من الطريق على الأقدام.







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روسيا

أوسيتيا الشمالية

هبوط اضطرارى




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