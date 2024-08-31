إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز التل الكبير فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

شهد اليوم السبت تنفيذ 10 حالات إزالة لتعدٍّيات على أراضي الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير وتحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن 10حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة بولاية الأوقاف على مساحة 350 م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

الموجة 23 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 6 حتى 26يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من 3حتى 23 أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 31أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وفى سياق آخر، شهدت منطقة سوق الجمعة التابعة لحى ثان الإسماعيلية حملة نظافة ضمن مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" والتي انطلقت في 21 أغسطس الجاري تحت رعاية محافظ الإسماعيلية؛ من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية في رفع القمامة والمخلفات، ومن ثم إبراز الطابع الحضاري للمحافظة.

ووجَّه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية بتنفيذ حملة لنظافة وتجميل منطقة سوق الجمعة بمنطقة عرايشية مصر، وذلك استجابة لشكاوى بعض المواطنين والخاصة بتجمع بؤر عشوائية للقمامة بالمنطقة.

وعلى الفور، قامت أطقم العمل بالحي بتنفيذ حملة نظافة ورفع مخلفات بحمولة بلغت 52 طن تقريبًا.

وتناشد محافظة الإسماعيلية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك والحفاظ على المنطقة نظيفة، نظرًا لما تسببه تجمعات القمامة من انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات الطائرة.